20 Aralık 2019 Cuma çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını ne kadar kaç para? (Güncel altın fiyatları)
Hafta sonuna gelirken altın fiyatları, dolar kuruyla birlikte yükselmeye devam ediyor. Bugün altının fiyatı ne kadara yükseldi? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ziynet altını ve ata altını alış satış fiyatları ne kadar?
EKONOMİ 20.12.2019, 13:01
20 Aralık Cuma gününe ait altın fiyatları belli oldu. Fiyatlar şöyle:
Gram altın alışta ve satışta 281 lira 40 kuruş,
Çeyrek altın alışta 449 lira 72 kuruş, satışta 459 lira 91 kuruş,
Yarım altının alışı 896 lira 79 kuruş, satışı 919 lira 98 kuruş
Cumhuriyet altını alışta 1.864 liradan, satışta 1.892 lira
Reşat altının alışı 1.896 lira 47 kuruş, satışta 1.924 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P