Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2016 yılına ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarını açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılına ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarını paylaştı.



Zeybekci, her yıl denetimleri ve buna ilişkin bütçeyi artırdıklarının altını çizerek, geçen yıl kamu kuruluşlarınca piyasa gözetimi ve denetimi için ayrılan maddi kaynağın 2015'e kıyasla yüzde 30 artarak 154,7 milyon liraya, toplam fiili denetim elemanı sayısının da yüzde 21 artışla 9 bin 682'ye ulaştığını kaydetti.



"Piyasayı devamlı gözetliyoruz"



Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin 10 farklı kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğünü belirten Zeybekci, "Bu kapsamda, piyasaya sunulan ürünleri piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle, bir cankurtaranın denizdeki insanları gözlemesi gibi risk analizine dayalı olarak devamlı gözetliyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Zeybekci, hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yer alan 2016 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'nda öne çıkan tespitlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Denetlenen ürün partilerinin yüzde 30'unu ithal ürünler oluşturmaktadır. Denetlenen ithal ürünlerin yüzde 34'ü uygunsuz veya güvensiz bulunurken, 2015 yılında bu oran yüzde 27'dir. Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları tarafından uygunsuz ve güvensiz ürünler için uygulanan idari para cezaları önceki yıla oranla yüzde 20 artmış ve 115 milyon lirayı aşmıştır. Ayrılan kaynak ve fiili denetim elemanı sayısındaki artışa paralel olarak toplam denetlenen ürün parti sayısı ve uygunsuz veya güvensiz olduğu tespit edilen ürün parti sayısı da artış göstermiştir. 2016 yılında denetlenen ürün parti sayısı yüzde 39 artarak 307 bin 189 olurken, bunların 105 bin 750 uygunsuz veya güvensiz bulunmuştur. 2015 yılında yüzde 18 olan uygunsuzluk ve güvensizlik oranı 2016 yılında yüzde 34'e yükselmiştir. Bu oranın en yüksek olduğu ürün grupları havuz kimyasalları, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, kozmetikler, tıbbi cihazlar ve hazır beton dışı yapı malzemeleridir."