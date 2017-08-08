Maliye, 2016 yılına ilişkin kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. 27 kurum ve dün sesiz sedasız yayınladı.
Gelir vergisi listesinin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Semahat Sevim Arsel var. İkinci sırayı Rahmi Koç, üçüncü sırayı ise Şarık Tara aldı.
Gelir vergisi listesindeki 53 kişi ise isminin açıklanmasını istemedi.
Kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk sırasında ise isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum yer aldı. Kurumlar vergisi rekortmeninin ne kadar vergi ödediği, hangi vergi dairesine bağlı olduğu gibi bilgiler de yer almadı.
Kurumlar vergisinde ikinci sırada 1.8 milyar lira ile Ziraat Bankası, üçüncü sırada ise 1.6 milyar lira ile Merkez Bankası yer aldı. Listede isminin olmasını istemeyen 27 kurum var.
Ve ünlüler... Geçen yıl rekortmenler listesinde 4.2 milyon liralık vergi ile 70. sırada olan Ali Ağaoğlu bu yıl listede görülmedi. Listede yer almayan mükellefler isminin gizli kalmasını da istemiş olabiliyor. Geçen yıl 7.6 milyon liralık gelir vergisi ile 25. sırada yer alan Acun Ilıcalı bu yıl 7.2 milyon lira ile 38. sıraya geriledi. 5.2 milyon lira ile 42. sırada olan Cem Yılmaz ise bu yıl 4.7 milyon lira ile 89. sırada yerini aldı.
ulusal.com.tr
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