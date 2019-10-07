2019-2020 Zeytin Rekolte Tahmini açıklandı
2019-2020 Zeytin Rekolte Tahmini açıklandı. Ve ilk hasat yapıldı. 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, tane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton, zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı tahmin ediliyor.
EKONOMİ 07.10.2019, 21:13
İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yılın ilk zeytin hasadı yapıldı ve rekolte tahminleri belirlendi.
Zeytin Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından belirlenen 2019-2020 Zeytin Rekolte Tahmin rakamlarını Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç açıkladı.
Toplantıda üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, kilogram başına 15 kuruş destek ile ilgili son gelişmeyi paylaştı.
Zeytin Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, üreticinin zor günler geçirdiğini belirtti.
Tibet sektördeki sorunların çözümünü 4 madde ile açıkladı.
Rekolte tahminin ardından ilk hasat yapıldı.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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