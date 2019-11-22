2019 Kasım Aralık KYK burs kredi ne zaman hesaplara yatacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından e devlet üzerinden gerekli işlemler yapıldı, sürecin sonuna doğru gidiliyor

Taahhütname onayını yapan öğrenciler burs ve kredi almaya hak kazandı.

KYK ilk ödemeleri kasım ayı sonunda yapılacak.

İlk ödeme ekim ve kasım olmak üzere iki aylık olarak ödenecek.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.