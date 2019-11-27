2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ'ye ne kadar zam yapılacak? 2020 ocak asgari ücret ne kadar yatacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdursun, şunları belirtti:

"Bugün size bir masal anlatacağım; Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücret asgari ücrettir.

İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücret ASGARİ ÜCRETTİR, diyor kanunlarımız... Asgari ücret AGİ hariç 1.829TL'dir. AGİ Dahil 2.020 TL'dir."

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