2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ zammı belli oldu mu? 2020 asgari ücrete ne kadar zam olacak?

"YÜKSELTİLMESİNİ İSTEMEK ÇOK ZOR..."

Konuyla ilgili YouTube kanalı Mesai Saati'nden Tarık Tekgözli'ye konuşan Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Ünsal, Türk ekonomisinin dar boğazda olduğuna dikkat çekerek, "Birçok işveren iflas ediyor. Büyük işverenler bile borçlarını karşılayamayacaklarını ileri sürerek konkordato ilan etme yoluna gidiyor. Böyle bir ortamda asgari ücretin yükseltilmesini istemek çok zor ama imkansız değil. Neden imkansız değil? İnandırıcı olabilirseniz karşınızda duramazlar. Nasıl inandırıcı olabilirsiniz? Realiteyi işçinin yaşadığı günlük hayatın gerçeklerini o masaya taşıyarak" ifadelerini kullandı.

"AİLE BAZ ALINARAK HESAPLANMALI"

Asgari ücretin bir işçi üzerinden hesaplanmasının da yanlış olduğunu savunan Dr. Ünsal, "Asgari ücret, bir işçinin en azından eş ve iki çocuğu olduğu düşünülerek hesaplanması lazım. Aile giderleri var; kirası, çocukların eğitim giderleri, evin geçimi var. Bırakın tiyatroyu, sinemayı, gazeteyi, kitabı sadece bunları kapsayacak bir asgari ücretin tespit edilmesi yani aileyi baz alan bir asgari ücretin tespit edilmesi lazım. İşçi tek insan değil" dedi.

"AKSİ TAKDİRDE SENDİKACILIK TARİH OLUR"

2020 lira ile geçinmenin mümkün olmadığını belirten Dr. Engin Ünsal, sözlerine şöyle devam etti:

"Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir araştırmam yok. Ancak hayat pahalılığını dikkate aldığımızda bunun en aşağı yüzde 20-30 artması yani 2500 liradan aşağı olmaması lazım. 2500-3000 lira arası rakam piyasa şartlarında tek işçiyi tatmin edebilecek bir rakam olabilir. Ailesini hesaba katarsanız bunun 4-5 bin liraya yükselmesi lazım. Bu da işverenlerin ödeyebileceği ve kabul edebileceği bir rakam değil. Türk sendikacılığı takkesini masaya koyup 'Ben ne yapıyorum, görevimi yapıyor muyum?' diye ciddi ciddi düşünmesi lazım. Yoksa sendikacılık çok yakında tarih olacaktır."

"MASAYA ÇARŞI PAZAR ARAŞTIRMASIYLA OTURULMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil edecek olan Türk-İş Konfederasyonu'na da seslenen Dr. Ünsal, şu öneride bulundu:

"Türk-İş masaya çarşı pazar araştırması yaparak oturmalı. Reel hayatı masaya taşımalı ki, istatistiklerin yanıltıcı olduğunu kanıtlayabilsinler. Bu sefer bunu yapmaları şart. Çünkü işçi için yaşam taşınamayacak kadar ağırlaşmış durumda. Nedeni de çarşı pazardaki yangın. Bugün pazara gidin 5 liranın altında bir şey yok. En ucuz şey 5 lira. Millet alamıyor."

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