2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi zammı ne kadar olacak? İşte tahminler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmaları ve asgari ücret tespiti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP'li Kaşlı, şunları söyledi:

"Yetkimiz ne kadar, etkimiz o kadar.

Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin resmi ortağı değil, bakanı yok.

Vatandaşa o gözle bakıyor onun da cevabını tabi biz muhattap oluyoruz.

Biz de gerekli cevapları, bakanlardan bakan yardımcılarımızdan genel müdürlerimizden edindiğimiz resmi rakamlarla imkan dahilinde olan şeylerin olduğunu kısıtlı olan şeyleri de vatandaşımıza aktarmaya çalışıyoruz."

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 2260 lira net asgari ücretin olabileceği tahmininde bulundu.

ulusal.com.tr