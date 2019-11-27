2020 asgari ücret zammı ve asgari geçim indirimi AGİ ne kadar olacak? Asgari ücretin ne kadar olduğu belirlendi mi?
2020'de Asgari Ücrete yeniden değerleme oranı olan %22,58 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 3.136,09; asgari ücretin 2.242,03; asgari geçim indirimi AGİ'nin 235.21; AGİ dahil asgari ücretin 2.477,24; işverene maliyetinin de 3.684,90 lira olacağı belirtildi. Peki 2020 asgari ücret zammı ve asgari geçim indirimi AGİ ne kadar olacak? Asgari ücretin ne kadar olduğu belirlendi mi?
2019 yılında vergi ve harçlara yapılacak zam (yeniden değerleme oranı) %23,73 iken Asgari Ücrete yeniden değerleme oranının üzerinde %26,05 oranında zam yapılmıştı.
2020 yeniden değerleme oranı %22,58!
Asgari Ücret 2020’de ne olur?
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, 2020'de Asgari Ücrete yeniden değerleme oranı olan %22,58 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 3.136,09; asgari ücretin 2.242,03; asgari geçim indirimi AGİ'nin 235.21; AGİ dahil asgari ücretin 2.477,24; işverene maliyetinin de 3.684,90 lira olacağını belirtti.
Erdursun'un açıklamasına göre, 2020'de Asgari Ücrete Yeniden değerleme oranı olan %22,58 zam yapılırsa, Asgari Ücretlinin cebine aylık 456,34 TL daha fazla ücret girer.
İşverenin cebinden 1 asgari ücretli için aylık 678,78 TL fazla para çıkar.
1 Asgari Ücretlinin SGK+Vergisi 985,22TL'den 1.207,66TL'ye çıkar!
ulusal.com.tr
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