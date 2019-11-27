2020 asgari ücret zammı ve asgari geçim indirimi AGİ ne kadar olacak? Asgari ücretin ne kadar olduğu belirlendi mi?

2019 yılında vergi ve harçlara yapılacak zam (yeniden değerleme oranı) %23,73 iken Asgari Ücrete yeniden değerleme oranının üzerinde %26,05 oranında zam yapılmıştı.

2020 yeniden değerleme oranı %22,58!

Asgari Ücret 2020’de ne olur?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, 2020'de Asgari Ücrete yeniden değerleme oranı olan %22,58 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 3.136,09; asgari ücretin 2.242,03; asgari geçim indirimi AGİ'nin 235.21; AGİ dahil asgari ücretin 2.477,24; işverene maliyetinin de 3.684,90 lira olacağını belirtti.

Erdursun'un açıklamasına göre, 2020'de Asgari Ücrete Yeniden değerleme oranı olan %22,58 zam yapılırsa, Asgari Ücretlinin cebine aylık 456,34 TL daha fazla ücret girer.

İşverenin cebinden 1 asgari ücretli için aylık 678,78 TL fazla para çıkar.

1 Asgari Ücretlinin SGK+Vergisi 985,22TL'den 1.207,66TL'ye çıkar!

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