2020 asgari ücret zammı ve asgari geçim indirimi AGİ ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten açıklama

Vatan Partisi, geçen yıl başlattığı Üretim Kurultaylarının ikinci turuna devam ediyor. Adana’da üretici temsilcileriyle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi, partisinin programını onların değerlendirmelerine sundu.

TÜRK-İŞ Adana Bölge Temsilcisi Edip Gülnar’ın Kurultaydaki konuşması, işçi kesiminin feryadını yansıttı.

Gülnar, konuşmasında özelleştirmelerle güzelim fabrikaların talan edildiği ve işçi haklarının budandığı dönemi 12 Eylül 1980’den başlattı ve "İşçi cenneti Adanamızı da yolunmuş kaza benzettiler. Bunun akıbetinde de en büyük işsizlik sorunu yaşayan şehirlerin başında gelmekteyiz" dedi.

İşçi ve memur ücretlerinde yüksek vergilerin, zaten düşük olan zamları yuttuğunu dile getiren Gülnar, "Vergi ödemeleri herkesin mali gücüne göre olmalıdır. Asgari ücret ve ücret gelirleriyle emekli maaşlarının insan hassasiyetine yakışır seviyede belirlenmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Acil taleplerin başında kıdem tazminat hakkının geri verilmesini sayan Türkİş Bölge Temsilcisi, vatanımız üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti ve "15 Temmuz olaylarını hiç hafızamızdan çıkartmamalıyız" vurgusuyla şu mesajı verdi:

"İçimizdeki Türkiye düşmanları olan dış devletlerın taşeronluğunu yapan teröristlere ve Türkiye düşmanlarına sesleniyorum. Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın bir avuç toprak alamayacaksınız.

Türk milleti olarak kanımızın son damlasına kadar polisimizin, askerimizin ve devletimizin yanında olacağımızın bilinmesini isterim.

Bir milyonu aşan üyemiz ve aileleriyle birlikte 4 milyonu temsilen tek millet, tek vatan, tek bayrak diyorum!"