2020 asgari ücreti ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık’ta başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık’ta toplanıyor. Taraflar 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretli belirlemek için masaya oturacak.

Görüşmelerde işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Toplantılara hükümet adına da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katılıyor.



Bu yıl ilk kez 2 Aralık’ta bir araya gelecek olan taraflar, toplamda 4 toplantı yapacak. İlk Toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda olacak.

Bakanlıktaki toplantının ardından işçi ve işveren taraflarında da görüşmeler yapılacak. Görüşmelerde asgari ücreti büyük ölçüde belirleyense, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan gelecek rapor. Üçüncü toplantıya kadar TÜİK’in bir işçinin asgari geçim tutarı hakkında yaptığı araştırma komisyona sunulacak.

TÜİK’in rakamları paylaşmasının ardından da taraflar Aralık’ın son haftası tekrar bir araya gelecek. Son toplantının ardından da 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı kamuoyuna açıklanacak.

Öte yandan geçen yıl yapılan görüşmelerde komisyonda ilk kez bir asgari ücretli de yer almıştı. Türk-İş heyetinde bulunan işçi, işveren ve hükümet tarafına asgari ücretle geçimin zorluğunu anlatmıştı.



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