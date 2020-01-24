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2020 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bakan tarihi açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emekli maaş farklarının bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

EKONOMİ 24.01.2020, 12:27
2020 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bakan tarihi açıkladı!

Açıklama yapan Bakan Selçuk, 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak’a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. 

Bakan Selçuk, bu kapsamda toplam olarak 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını da ekledi. 

Farkı alacak vatandaşların her zaman maaşlarını çektikleri banka ve PTT şubeleri ve ATM'lerden işlem yapılabilecek.

ulusal.com.tr

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