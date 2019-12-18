2020 İhracat Ana Planı

Türkiye 2020 yılında Doğu Asya ülkelerini ihracat markajına alacak. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Yerinde Ticaret Araştırmaları ile ilgili ihracatçıları bilgilendirdi.



Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki bilgilendirme toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, 2020’de Çin, Japonya ve Hindistan’a yönelecekleri açıkladı.



Türkiye’den 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülke, 1,5 milyar nüfus ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine ulaşıldığını vurgulayan Batur, hedef ülkelerin ithalatından alınan binde 5 payı yüzde 1’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise 2019’da gıda sektörünün Çin, Japonya ve Hindistan’a yaptığı tarım ürünleri ile ilgili bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı uzmanlarından Mete Özbalaban Japonya, Tuğrul Somuncuoğlu Hindistan, Çiğdem Kemahlı Kaleli dE Çin pazarı ile ilgili ihracatçılara sunum yaptı.







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