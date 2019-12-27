2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Dün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1 Ocak 2020 itibariyle verilecek asgari ücreti brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıklamıştı.

Asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşı ise yeni asgari ücret duyurusuyla belli oldu. İşsizlik maaşının en düşüğü, asgari ücretin yüzde 40'ı alınarak hesaplanıyor. En yüksek işsizlik maaşı ise yine asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. Damga vergisi hariç olan bu tutardan vatandaşın eline ulaşan, en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olacak.



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