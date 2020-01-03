2020 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE ve TÜFE açıklandı...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yeni yılda yapılacak artık oranı da belli oldu.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması alındığında oran yüzde 15.18 oldu. Bu oranın hesaplanmasıyla, kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 olarak belirlendi.

Buna göre;

1000 TL'lik kira 1151 TL'ye

1100 TL'lik kira 1267 TL'ye

1200 TL'lik kira 1382 TL'ye

1300 TL'lik kira 1497 TL'ye

1400 TL'lik kira 1612 TL'ye

1500 TL'lik kira 1727 TL'ye

1600 TL'lik kira 1842 TL'ye

1700 TL'lik kira 1958 TL'ye

1800 TL'lik kira 2073 TL'ye

1900 TL'lik kira 2188 TL'ye

2000 TL'lik kira 2303 TL'ye

2200 TL'lik kira 2533 TL'ye

2500 TL'lik kira 2879 TL'ye yükseldi.





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