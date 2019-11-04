2020 mali yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

Yasama yılının açılmasının ardından gözler Meclisin bütçe maratonuna çevirildi.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 6 Kasım’da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak. İlk günün gündemi, teklifin geneli ve Sayıştay raporları olacak. 7 Kasım Perşembe günü Meclis bütçesi, 8 Kasım Cuma günü ise Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Kasım ayı boyunca görüşmeler devam edecek.

Bakanlıklara ayrılan bütçeler de komisyonlarda tartışılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrılan ödenek geçen yıla göre yaklaşık 45 milyar arttı, 2020 yılı için 434 milyar 376 milyon lira olarak belirlendi. İkinci sırada ise Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı 125 milyar 809 milyon lira ile yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığına ayrılan ödenek, geçen yıla göre 334 milyon lira artırılarak 3 milyar 152 milyon lira oldu. Millî Savunma Bakanlığına 2020’de harcaması için bütçenin 53 milyar 859 milyon lirası ayrıldı. Ödenek, geçen yıla göre 7 milyar 397 milyon lira artırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan ödenek ise 125 milyar 396 milyon lira olarak belirlendi. Diyanet İşleri Bakanlığına 11 milyar 519 milyon lira ayrıldı. Ön görülen harcama, yaklaşık 1 milyar lira artmış oldu.

Sağlık Bakanlığına ise 2020 yılı için harcamalarda ön görülen rakam 58 milyar 755 milyon lira oldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığına ayrılan ödeneğin geçen yıla göre yaklaşık 9 milyar lira artması dikkat çekti.



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