2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!
2020 yılında yapılacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Zam oranı ne kadar oldu? Zamdan en çok kim etkilenecek? Taşıt yaşına göre fiyat artışı...
Ocak ayında yürürlüğe girecek olan 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV), Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan zam oranı %10 barajını aştı.
Yeni yılda gelecek zam oranı motorlu taşıt kullanıcıları tarafından merak edilirken, 2020'ye sayılı günler kala beklenen vergi zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren zam oranı %12 olarak belirlendi.
Yüksek zam oranı en çok yüksek motor hacimli araçların sahiplerini etkileyecek.
2020 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ARTIŞI
1-3 yaş 1.301-1.600cc arası – 1.499 liradan 1.679 lira
1-3 yaş 1.601-1.800cc arası – 2.647 liradan 2.763 lira
1-3 yaş 1.801-2.000cc arası – 4.170 liradan 4.670 lira
4-6 yaş 1.300cc’ye kadar – 600 liradan 672 lira
4-6 yaş 1.301-1.600cc arası – 1.124 liradan 1.259 lira
4-6 yaş 1.601-1.800cc arası – 2.068 liradan 2.316 lira
4-6 yaş 1.801-2.000cc arası – 3.211 liradan 3.596 lira
7-11 yaş 1.300cc’ye kadar – 336 liradan 376 lira
7-11 yaş 1.301-1.600cc arası – 652 liradan 730 lira
7-11 yaş 1.601-1.800cc arası – 1.218 liradan 1.364 lira
ulusal.com.tr
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