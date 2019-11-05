2020 Ocak memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 2020 Ocak emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur ve emekliye Ocak ayında yapılacak olan zam oranları...

Temmuz ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31’lik fark oluştu. Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenecek

Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.31’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.088 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.765 liraya çıkacak.