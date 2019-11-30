2020 yılı bütçesi komisyondan geçti

Bütçe teklifi komisyondan geçti. Teklif 9 Aralık’ta Genel Kurul’a gelecek.

2020 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifinin görüşmeleri 29 Kasım’da tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun son çalışma gününde Cumhurbaşkanlığının bütçesi görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay komisyonda sunum yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmesi öngörülen ödeneği açıkladı.

Tahsis edilecek bütçe Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MİT ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ayrılması istenen ödeneği de açıkladı.

Fuat Oktay sunumunda, Cumhurbaşkanlığına bağlanan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ilişkin de bilgi paylaştı. 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Kartları iptal edilen kişilerin milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla irtibatı olduğunu belirtti.

Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesini sunmasının ardından kanun teklifinin oylamasına geçildi. 16 maddeden oluşan 2020 Yılı Bütçe Kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

Bütçe teklifi 9 Aralık 2019'da Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak kurul, çalışmalarını 20 Aralık Cuma gününe kadar tamamlayacak.

ulusal.com.tr