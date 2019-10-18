2020 yılı bütçesi üretimden uzak kaldı

Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomi Programı'nın ardından 2020 yılı için hazırlanan bütçe teklifi de üretim dayalı ekonomiden uzak kaldı.

2020 için 956 milyar lira gelir elde edilmesi hedeflendi. Bunun 785 milyar lirasının ise vergiden alınması planlandı. Yani 2019 için 668 milyar lira hedeflenmişken yeni yıl için 117 milyar fazla vergi toplanması öngörüldü.

88 milyar liralık kamu yatırımı yapılması, 1 milyon kişinin istihdam edilmesi, kamuya 60 bin personel alınması ve yüzde 5 büyüme hedefi de bütçe teklifinde yer aldı.

Vergilerin artırılması ve yatırım kaynağının az tutulmasının yanı sıra özelleştirmelerin de devam edeceği belirtildi.

Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu Meclis'e sunulan teklifi Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Gelir elde etmek için üretime dayalı bir sistem hedeflenmediğini vurguladı.

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