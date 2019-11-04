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'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' yayımlandı

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

EKONOMİ 04.11.2019, 10:07
'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' yayımlandı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Kaynak: AA
#2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı #Resmi Gazete #Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı
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