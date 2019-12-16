2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte vatandaşın asgari ücret beklentisi

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret için taraflar 17 Aralık'ta üçüncü toplantısını yapacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerde işçiyi Türk-İş, işvereni ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Hükümet adına da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili.

Salı günü işverenin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda masaya rakamlar gelecek. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu’nun bir çalışanın bir aylık geçim maliyetini hesaplayan raporu ele alınacak.

Ancak işveren bu yıl TÜİK’ten gelecek rakamın asgari ücreti belirlemede göz önünde bulundurulmamasını istiyor. İşverenin bu talebine karşı çıkan işçi tarafı ise kırmızı çizgi diye açıkladığı 2 bin 578 lira talebinde kararlı.

Rakamlar henüz masaya gelmese de sadece çay simit hesabıyla bile asgari ücretlinin geçim sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ulusal Kanal olarak çay ve simit tezgâhlarını gezdik, rakamları ortaya çıkarttık. Sonuç, asgari ücretli için çay ve simit bile pahalı…

Sokakta satılan simidin fiyatı 1 buçuk, çayın ise 2 lira. Bu rakamlara göre, bir kişi bir günde üç öğün çay ve simit yese bir ayda 315 lira cebinden çıkıyor.

4 kişilik bir aile bir ayda tüm öğünlerini sadece çay ve simitle geçirse bile yaklaşık bin 300 lira ödemek zorunda.

Kira, fatura, ulaşım, sağlık ve eğitim masraflarının da eklenmesiyle çalışanların aylık masrafı mevcut asgari ücreti geçiyor.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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