2020'de nelere zam gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı

Aracı olanlar, pasaport çıkaracaklar dikkat. Yeni yılda cezalara ve harçlara yüzde 22,58 zam gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olacak. En ucuz otomobilin vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

Yeni yılda trafik cezalarında da ciddi bir artış olacak. Buna göre,

TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 22,58 ZAM

Emniyet kemeri kullanmamak 132 lira

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 288 lira

Kırmızı ışıkta geçmek 288 lira

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak 288 lira olarak hesaplandı.

Cezalar arasındaki en yüksek artış, 3516 lirayla alkol testine itiraz etmeye olacak. Alkollü araç kullananlara 1128 lira ceza kesilecek.

Gelen düzenlemeyle vatandaşın cebinden B Sınıfı bir ehliyet için 991 lira çıkacak.

1 yıllık pasaport için vatandaş, 467,5 lira ödeyecek. Yurt dışından cep telefonu getirenlerden 1838 lira alınacak.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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