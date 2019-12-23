2020'de nelere zam gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı
Yeni yılda harç ve cezalara yüzde 22,58 zam gelecek. Zamlar, pasaport, tapu, ehliyet harcı ve trafik cezalarına uygulanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı ise 2020’de yüzde 12 olacak.
Aracı olanlar, pasaport çıkaracaklar dikkat. Yeni yılda cezalara ve harçlara yüzde 22,58 zam gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olacak. En ucuz otomobilin vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.
Yeni yılda trafik cezalarında da ciddi bir artış olacak. Buna göre,
TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 22,58 ZAM
Emniyet kemeri kullanmamak 132 lira
Seyir halinde cep telefonu kullanmak 288 lira
Kırmızı ışıkta geçmek 288 lira
Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak 288 lira olarak hesaplandı.
Cezalar arasındaki en yüksek artış, 3516 lirayla alkol testine itiraz etmeye olacak. Alkollü araç kullananlara 1128 lira ceza kesilecek.
Gelen düzenlemeyle vatandaşın cebinden B Sınıfı bir ehliyet için 991 lira çıkacak.
1 yıllık pasaport için vatandaş, 467,5 lira ödeyecek. Yurt dışından cep telefonu getirenlerden 1838 lira alınacak.
HABER: BUSE GENÇTÜRK
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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