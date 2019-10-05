"2022'den önce çıkacak bir EYT'den yararlanamazsınız" ifadelerini kullanan Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, "22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu?" sorusuna yanıt verdi

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.



Sarısu, "2022'den önce çıkacak bir EYT'den yararlanamazsınız" ifadelerini kullandı.



Gelen sorular ve Ekrem Sarısu'nun verdiği yanıt şu şekilde:



"Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu?



Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.



Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız."



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