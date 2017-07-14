Houston Belediye Başkanı Turner, "Türkiye, 22. Dünya Petrol Kongresi'nin organizasyonunda muhteşem bir iş çıkardı. 2020'de Houston'un ev sahipliği yapacağı kongre için de çıta oldukça yükseldi." dedi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Türkiye'nin 22. Dünya Petrol Kongresi'nin organizasyonunda muhteşem bir iş çıkardığını belirterek, "2020'de Houston'un ev sahipliği yapacağı kongre için de çıta oldukça yükseldi." dedi.



Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Turner, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kongrenin örnek bir organizasyon olduğunu ifade ederek, Türk organizasyon komitesinin Dünya Petrol Kongresi'ni bir adım öteye taşıdığını söyledi.



Turner, kongreye katkı sağlayan tüm temsilcileri tebrik etmek ve övmekten başka bir seçeneğinin olmadığını dile getirerek, "Türkiye, 22. Dünya Petrol Kongresi'nin organizasyonunda muhteşem bir iş çıkardı. 2020'de Houston'un ev sahipliği yapacağı kongre için de çıta oldukça yükseldi." ifadelerini kullandı.



"LNG'de hedef piyasa Avrupa"



Turner, ABD'nin petrol üretimi ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına yönelik gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:



"Herkes düşen petrol fiyatlarıyla ve buna neden olan faktörlerle ilgili çok endişeli. ABD için ise kaya gazı üretimi gerçekten bir patlama oldu. ABD'nin petrol üretimine ilişkin net bir cevap verecek konumda değilim ancak üretimde pek çok faktörün göz önüne alındığını söyleyebilirim. Nijerya ve Libya petrol üretimini artırıyor ve OPEC'in neler yapacağını da izlemek gerekiyor. LNG de ise ABD için hedef piyasa muhtemelen Avrupa. Londra ekonomik ticaret heyetimiz sık sık seyahatler düzenliyor. Dünya Petrol Kongresi'nin ardından biz de Almanya'ya gideceğiz. Tüm potansiyel piyasaları incelemekle beraber, ABD'nin LNG ihracatında hedef bölge muhtemelen Avrupa olacak. Ticaretimizi geliştirmek için tüm piyasaları yakından takip ediyoruz."



"Türkiye'den öğrendiklerimizi 2020'ye taşımak isteriz"



Dünya Petrol Kongresi ABD Milli Komitesi Başkanı ve Halliburton Endüstri İlişkileri Başkan Yardımcısı Galen Cobb de İstanbul'daki organizasyonun büyük petrol etkinliklerinden biri olmamakla birlikte en kaliteli kongrelerden biri olduğunu söyledi.



Cobb, daha önce pek çok organizasyona katıldığını hatırlatarak, "Kongre için seçilen mekan katılımcılar arasındaki etkileşimi geliştiren bir yapıya sahip. Davet edilen konuşmacıların kalite ve seviyesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın için yapılan tören, devlet başkanları tarafından yapılan konuşmalar ve oturumlardaki tartışmalar açısından çok başarılı bir kongreydi. 22. Dünya Petrol Kongresi, şimdiye kadar katıldığım en iyi kongrelerden biriydi diyebilirim. Bundan dolayı, Türk milli organizasyon komitesine çok teşekkür ederiz. Kongreye katılmaktan çok memnun olduk." diye konuştu.



Dünya Petrol Konseyi tarafından düzenlenen ve petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) 9-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Dünyanın en kapsamlı petrol etkinliği olan kongreye, 90'dan fazla ülkeden 3 bin delege ve 600 konuşmacı katıldı.



Küresel bazda önde gelen petrol ve doğalgaz şirketlerinin üst düzey yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra devlet başkanları ve enerji bakanları İstanbul'da 5 gün boyunca sektörün geleceğine ilişkin kritik konuları ele aldı.