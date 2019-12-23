23 Aralık 2019 Pazartesi güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını ne kadar kaç para?
Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını bugün ne kadar oldu? Altın bugün ne kadar yükseldi? Altın alış satış fiyatları ...
EKONOMİ 23.12.2019, 12:48
23 Aralık Pazartesi gününe ait altın fiyatları belli oldu. Fiyatlar şöyle:
Gram altın alışta ve satışta 283 lira 22 kuruş,
Çeyrek altın alışta 453 lira, satışta 463 lira 26 kuruş,
Yarım altının alışı 903 lira 17 kuruş, satışı 926 lira 53 kuruş,
Cumhuriyet altını alışta 1.882 liradan, satışta 1.895 lira
Reşat altının alışı 1.914 lira 47 kuruş, satışta 1.927 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
ulusal.com.tr
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