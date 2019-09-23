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23 Eylül 2019 Pazartesi Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası konut kredisi taşıt kredisi ihtiyaç kredisi güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın faiz ile ilgili kararı sonrası bankalar da harekete geçti. Birçok banka faiz oranlarında düzenlemeye giderek vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Konut fiyatlarında düşüş bekleyen yurttaşlar, uygun faiz oranı ile kredi bulması durumunda harekete geçerek krediler ile ilgili başvurularda bulunacak. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar? Bankalar faiz indirimi yaptı mı? İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi taşıt kredisi ihtiyaç kredisi güncel kredi faiz oranları

23 Eylül 2019 Pazartesi Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası konut kredisi taşıt kredisi ihtiyaç kredisi güncel kredi faiz oranları

Bankalar güncel kredi faiz oranlarında indirim kararı aldı.

Banklar tarafından alınan karar sonrası yeni faiz oranları da belli oldu.

İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi taşıt kredisi ihtiyaç kredisi güncel kredi faiz oranları...

AKBANK FAİZ ORANLARI

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,17

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,71

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.55

Taşıt kredisi: 1.39

Ev kredisi: 1.17

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

BİREYSEL İHTİYAÇ: % 1,76

KONUT: % 1,26

YAPI KREDİ

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35

Aylık Taksit: 1.688 TL

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