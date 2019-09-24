Merkez Bankası'nın faiz ile ilgili kararı sonrası bankalar da harekete geçti. Birçok banka faiz oranlarında düzenlemeye giderek vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Konut fiyatlarında düşüş bekleyen yurttaşlar, uygun faiz oranı ile kredi bulması durumunda harekete geçerek krediler ile ilgili başvurularda bulunacak. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar? Bankalar faiz indirimi yaptı mı? İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi taşıt kredisi ihtiyaç kredisi güncel kredi faiz oranları

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