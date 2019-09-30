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3 kamu bankasından faiz kararı

Üç kamu bankasından yeni bir kredi hamlesi geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ağustos ayından önce konut kredisi çekenlerin de 0,99 faizden yararlanmasını sağlayacak. Ayrıca taşıt kredisi kampanyasında yeni bir gelişme yaşandı. Otokar ve BMC de düşük faiz imkanı sağlayan kampanyaya dâhil oldu.

3 kamu bankasından faiz kararı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ağustos ayındaki faiz indirimlerinden önce konut kredisi kullanan müşterilerine faiz indirim fırsatı sundu.

Böylece, Ağustos ayından önce 0,99'dan daha yüksek faiz oranıyla kredi kullananlar, başvurmaları halinde kredileri 0,99 ile güncellenecek.

Üç kamu bankasından konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşteriler, talep etmeleri halinde kredilerini aylık %0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı olacak.

Bankalardan yapılan ortak açıklamada, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır." denildi.

Otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri de yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat,  Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

Kampanyada; Binek araçlarda 50-120 bin lira arasında krediye 18-36 ay aralığında vade imkanı sağlanacak. Faiz ise en az 0,49 en fazla 0,69 olacak. Ticari araçlarda ise kredi tutarı ve vade daha yüksek. 72-120 bin lira arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #faiz #Ziraat Bankası #halkbank #vakıfbank #konut kredisi
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