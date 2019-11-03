3 Kasım 2019 Pazar son dakika haberleri... MHP'li Yönter'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "40-50 yaşında emeklilik mi olur" yorumuna da değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Biz Sosyal Politikalar Kurulu'nun raporunu göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın sözlerine saygı duyuyoruz, bir değerlendirmedir, saygı duyulmalıdır. Ortak akılda buluşulacak. Biz MHP'nin yaklaşımı olarak EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetinin görülmesi talebindeyiz, arzusundayız, isteğindeyiz. Bunun yaş sınıflandırması nasıl olur, kaç kişi bu mağduriyetin giderilmesi ve çözülmesi içinde yer alır onu elbette zamanı geldiğinde herkes görür ve şahit olur." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Türkiye el birliği yaparak EYT meselesinin de üstesinden ortak akılla gelecektir" dedi.

Yönter, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Manşet programına katılarak EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ ARZULUYORUZ"

Yönter, "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizle ilgili duruşumuz, tavrımız, tutumumuz, durumumuz bellidir. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla seçim beyannamemizde EYT'li kardeşlerimizin durumunu almış ve bu konuda bir düzenleme yapılması, bu mağduriyetin giderilmesi konusunda adım atacağımızı ifade etmiştik. Elbette stratejik ve siyasi pozisyonumuzu ilkesel anlamda muhafaza ediyoruz. Biz EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetlerinin, sorunlarının çözümünü arzuluyoruz ve onun yanındayız." dedi.

"EYT MESELESİNİN DE ÜSTESİNDEN ORTAK AKILLA GELECEKTİR"

Konuşmasına devam eden Yönter, "İyi Parti ve CHP'liler EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümünü istemiyorlar. Bunlar sadece konuyu istismar ediyor ve TBMM'de daha da kronikleşmesini arzu ediyorlar. İnanıyorum ki Türkiye bütün meselelerini çözdüğü gibi önümüzdeki süreçte el ele, omuz omuza, güç birliği ve el birliği yaparak EYT meselesinin de üstesinden ortak akılla gelecektir." ifadelerini kullandı.

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