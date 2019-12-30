30 Aralık 2019 güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın ne kadar yükseldi? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını ne kadar kaç para?
30 Aralık bugün, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ziynet altın, ata altını bugün ne kadardan satılıyor? Altın bugün ne kadar yükseldi? Altın alış satış fiyatları ...
EKONOMİ 30.12.2019, 14:23
30 Aralık Pazartesi gününe ait altın fiyatları belli oldu. Fiyatlar şöyle:
Gram altın alışta 289 lira 15 kuruş ve satışta 289 lira 21 kuruş,
Çeyrek altın alışta 461 lira 96 kuruş, satışta 472 lira 43 kuruş,
Yarım altının alışı 921 lira, satışı 944 lira 85 kuruş,
Cumhuriyet altını alışta 1.915 liradan, satışta 1.944 lira
Reşat altının alışı 1.947 lira 47 kuruş, satışta 1.976 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
ulusal.com.tr
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