Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ile ilgili açıklamaları sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, açıklamalarda bulundu.

FOX TV'ye değerlendirmelerde bulunan Özüpak, "Cumhurbaşkanımızın emekli oldugu yaşta emekli olmak istiyoruz" dedi.

EYT'LİLER O RAPORU BEKLİYOR

EYT Derneği Başkanı Özüpak, şunları söyledi:

"Bu rapor da boşuna istenmedi yine sayın Cumhurbaşkanımız tarafından.

Ayaküstü gerçekleştirilen bir konuşmaydı zaten.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaki danışmanlarının yaratacağı algılarla hareket etmesi tabi ki bizleri üzüyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın emekli olduğu yaşta emekli olmak istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 46 yaşında emekli oldu.

Bizim maç oynanırken kuralımız değişti.

Anayasal hakkımız, elimizden alındı."

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