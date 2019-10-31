31 Ekim Perşembe EYT son dakika haberleri... MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı. Enginyurt, "EYT'liler dilenci değildir. 40 yaşında emeklilik peşinde hiç değiller" ifadelerini kullandı
EKONOMİ 31.10.2019, 00:06 31.10.2019, 00:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ile ilgili yorumu sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) bir açıklama yapmıştı.
Bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.
EYT'lilerin dilenci olmadığını ifade eden Enginyurt, 40 yaşında emeklilik peşinde hiç olmadıklarını aktardı.
MHP'li Enginyurt, "Yaşları doldukça zaten emekli olacaklar" ifadelerini kullandı.
EYT'lilerin 4447 sayılı yasayla gasp edilen haklarının iadesini istediklerinin altını çizen Cemal Enginyurt, konuya bu açıdan bakılması gerektiğini söyleyerek "Haklarını teslim etmeliyiz" dedi.
ulusal.com.tr
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