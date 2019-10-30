3600 ek göstergede son durum ne? 1.6 milyon memur bunu bekliyor! Emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? SSK BAĞ-KUR emeklisi 3600 ek göstergeden faydalanacak mı

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamuda maaş hesaplama yöntemi olarak tanımalanabilir. Ek gösterge arttıkça maaş da artar. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alabiliyor. Bu nedenle de memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

HANGİ MEMURLAR 3600 EK GÖSTERGEYE GÖRE ÇALIŞIYOR

3 yıllık yüksekokul mezunu olanlar ve yeterlilik sınavına göre atanan memurlar, ek göstergesi 3600'a kadar çıkanlar olarak ifade edildi.

Meclis gündemine getirilecek 3600 ek gösterge düzenlemesi, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek.

KAÇ KİŞİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR?

Ek gösterge artışından 280 bin polisin, 1 milyon 200 bin öğretmenin, 125 bin din görevlisinin ve 115 bin de hemşirenin faydalanması bekleniyor.

ÖZGÜR ERDURSUN'UN AÇIKLAMALARI

CNN Türk canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, 3600 ek gösterge konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

"Ek gösterge, sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. SSK ve BAĞ-KUR'luları uzaktan yakından ilgilendiren bir konu değil. Devlet memurlarının da 2008 yılından önce devlet memuru olan kişileri ilgilendiriyor.

1.5 yıldır çalışma yapıldı. Bu çalışmanın da son aşamasına gelindi. Özellikle 3600 ek göstergenin kabulü ile yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira bir artış söz konusu olacak. Bazı kişilerin maaşlarında 20 lira 30 lira düşme de söz konusu olabilir. Maaş açısından çok önemli değil. Aslında önemli olan, emekli maaşı açısı. Emekli maaşlarında hissedilir derecede artışlar olacak. Emekli olacak kişilerin alacakları emekli maaşları, yaklaşık olarak 530 lira ile 600 lira arasında değişecek, artış söz konusu olacak.

Hem ikramiye açısından hem emekli maaşı açısından çok önemli. Tabi ek göstergenin kimleri kapsadığı şu anda birincil dereceye göre devlet memurlarını kademeli ve dereceleri var."

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