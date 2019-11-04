4 milyar liralık pazar payı

Türkiye, günlük ve klasik çocuk abiyesinde dünya pazarındaki payını yaklaşık yüzde 17'ye yükseltti.



Bebek tekstil ürünlerinde 4 milyar liralık pazar payına yaklaşıldı. Ayrıca bebek ve çocuk giyim sektörü yüzde 50 daha fazla büyüme kat etti.



Çift çorap ihracatında da 1 milyar dolar gelir elde edildi.



Türkiye, Çin’den sonra dünya pazarının en büyük ikinci çorap tedarikçisi konumunda yer alıyor.

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