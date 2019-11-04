4 milyar liralık pazar payı
Türkiye bebek tekstil ürünlerinde 4 milyar liralık pazar payına yaklaştı. Yetişkin hazır giyime oranla bebek ve çocuk giyim sektörü yüzde 50 daha fazla büyüme kat etti.
EKONOMİ 19.11.2019, 13:54
Türkiye, günlük ve klasik çocuk abiyesinde dünya pazarındaki payını yaklaşık yüzde 17'ye yükseltti.
Bebek tekstil ürünlerinde 4 milyar liralık pazar payına yaklaşıldı. Ayrıca bebek ve çocuk giyim sektörü yüzde 50 daha fazla büyüme kat etti.
Çift çorap ihracatında da 1 milyar dolar gelir elde edildi.
Türkiye, Çin’den sonra dünya pazarının en büyük ikinci çorap tedarikçisi konumunda yer alıyor.
ulusal.com.tr
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