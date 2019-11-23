46 bin lira verilecek! Tarımsal danışmanlığa desteğe başvuru nasıl yapılır

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarım desteği paketi hazırlandı. Paketten danışmanlık hizmeti verek kişiler ve kuruluşlar faydalanabilecek.

Bakanlığın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesini amaçlıyor.

Buna göre, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak.

Danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin de çiftçi, hayvan ve diğer ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olması, belirli büyüklükte tarımsal ya da hayvansal üretim yapıyor olması gerekiyor.

ulusal.com.tr