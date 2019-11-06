6 Kasım 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

İbrahim Kalın, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da bugün gündeme gelmedi.

Ama Çalışma Bakanlığımızın bildiğiniz gibi 3600 ek gösterge ile ilgili bir çalışması var.

O devam ediyor ama bugün o konu da gündeme gelmedi."

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