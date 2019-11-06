6 Kasım 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri! Cumhurbaşkanlığının emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması sonrası EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası "Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da bugün gündeme gelmedi. Ama Çalışma Bakanlığımızın bildiğiniz gibi 3600 ek gösterge ile ilgili bir çalışması var. O devam ediyor ama bugün o konu da gündeme gelmedi." açıklaması yapmıştı.

EYT DERNEĞİ BAŞKANI GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK'TAN İLK AÇIKLAMA

İbrahim Kalın'ın açıklaması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir paylaşım yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"Hukuksuzluğa direnen, alın terinin karşılığı olan haklarını isteyenlerdir EYT'liler.

Anamızın ak sütü gibi helal Emeklilik Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz mücadelemizden.

#EYTyiEmekliEdinOyalamayın"

EYT DERNEĞİ BU PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) sosyal medya hesabından da Twitter etiket çalışması için bir paylaşım yapıldı.

İbrahim Kalın'ın açıklamasının ardından yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:

"#EYTyiEmekliEdinOyalamayın

EmeklilikteYaşaTakılanlar tutarsız yaklaşımlar ve verilip tutulmayan sözlere itibar etmiyor.

EYT söz, vaat değil icraat ve sonuç bekliyor.

Artık oyalanmak değil hakkı olan emekliliğine kavuşmak istiyor."

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