BODRUM'a sezon içerisinde 7'nci kez demir atan yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', çoğunluğu Alman 2 bin 160 turist getirdi.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 7'nci seferini yaptı.



Gemiyle ilçeye çoğunluğu Alman 2 bin 160 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü. Turistler, Bodrum manzarası karşısında hatıra fotoğrafları da çektirdi.



Toplam 813 personeli bulunan ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği belirtilen geminin, bu akşam İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi. Yolcu gemisinin Bodrum'a sezon boyunca 5 kez daha geleceği kaydedildi.