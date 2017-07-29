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975 bin canlı hayvan ve 750 bin ton buğday ithal edilecek

Bakanlar Kurulu 3 ayrı karar ile canlı hayvan, et, ve hububat ithalatı için kapıları "sıfır vergi" ile sonuna kadar açtı. Et ve Süt Kurumu'na 975 bin canlı hayvan, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ise 750 bin ton buğday ithali için yetki verildi.

Hububat ve et ithalatına kapılar "Sıfır Vergi" ile açıldı. 

Bakanlar Kurulu 3 ayrı karar ile canlı hayvan, et, mısır, buğday, arpa ve pirinç ithalatı için kapıları sonuna kadar açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Et ve Süt Kurumu'na sıfır gümrükle 975 bin canlı hayvan ve 75 bin ton kırmızı et ithalatı için yetki verildi. 

Türkiye'deki hayvancılığı bitiren kararla birlikte Et ve Süt Kurumu 31 Aralık 2018 tarihine kadar, 500 bin baş canlı büyükbaş hayvan, 475 bin canlı koyun ve keçi ithalatı yapabilecek. 

Hayvan üreticileri destek beklerken, üreticinin önü kesildi.

Hububat alanında bir başka yetki ise Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verildi. Çiftçinin ölüm fermanı olan kararla birlikte, TMO 31 Mayıs 2018 tarihine kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır 100 bin ton pirinç ithalat kotası tahsis edildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi belirtilen miktarlardaki bu ürünleri sıfır gümrükle ithal edecek.

HABER:MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr

Etiketler; #hayvan #buğday
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