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99 maddelik yol haritası hazır! Erdoğan duyuracak…

Ekonomi Bakanlığı, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde 60 milyar liralık yatırımdan oyun yazılımlarına vergi teşvikine kadar geniş bir alanda ekonomiye ivme kazandıracak 99 maddelik yol haritası hazırladı.

99 maddelik yol haritası hazır! Erdoğan duyuracak…

Eylem planı kapsamında yıl sonuna kadar ikisi İzmir, İstanbul olmak üzere 3 yeni serbest bölge açılacak.

İthalatı düşürmeye ve ihracatta 155 milyar dolarlık rekor hedefe ulaşmaya yönelik yeni adımlar atacak

E-ticareti iki katına çıkaracak yasal düzenlemeler yapılacak.

Geçen yıl 2 milyar dolarlık pazarda dünya merkezi olma hedefiyle yola çıkan Bakanlık özel vergi düzenlemeleri yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 180 günlük eylem planıyla toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt verilecek.

Yaklaşık 260 proje icraattan oluşacak eylem planında dış ticaretten küçük işletmelere desteğe kadar önemli birçok başlık yer alacak.

Yeni eylem planı baştan sona tüm maddeleriyle vatandaşın günlük hayatına da dokunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı 15 Temmuz'dan sonra açıklaması bekleniyor/Takvim

Etiketler; #Ekonomi Bakanlığı #cumhurbaşkanı #erdoğan
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