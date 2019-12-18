A101 Aktüel Katalog (14 Aralık - 20 Aralık 2019) A101 haftalık indirimli ürünler
A101 marketlerinde bu hafta indirimdeki ürünler neler? A101 Aktüel Katalog ürünleri ve fiyatları...
A101 Aktüel ( 14 Aralık - 20 Aralık 2019)
Yöremce Şeker Fasulye 1 Kg 13,95 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 35,95 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gr 31,50 TL
Muratbey / Altınkılıç / Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 5,25 TL
Şenpiliç Piliç Salam 850 gr 6,75 TL
Ülker Dankek Lokmalık Kek Çeşitleri 160 gr 2,95 TL
Altınkılıç Kefirli Probiyotik Yoğurt Çeşitleri 150 gr 2,95 TL
Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 6,95 TL
Beşüzzi Dondurulmuş Mozaik Pasta 750 gr 12,50 TL
Patos Rolls Acılı Mısır Cipsi 109 gr 2,95 TL
Yerli Muz / Patates / Kokteyl Domates (14 Aralık ve 15 Aralık'ta geçerli fiyat)
Persil Konsantre Toz Deterjan 4,5 Kg 34,90 TL
Omo Sıvı Deterjan Çeşitleri 1950 ml 29,95 TL
Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,5 Kg 12,95 TL
Vernel Yumuşatıcı 2 Litre 7,95 TL
Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 6,95 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 6,95 TL
ABC Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 750 ml 5,95 TL
Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri 8,95 TL
Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101'li 34,95 TL
Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 12,95 TL
Pantene Şampuan Çeşitleri 500 ml 12,90 TL
Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 8,75 TL
Familia / Solo Peçete 100'lü 4,25 TL
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 7,95 TL
Oral-B Ekstra Yumuşak Diş Fırçası Çeşitleri 6,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
İpana Pro Sensitive Diş Macunu 75 ml 4,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Coca-Cola Gazlı İçecek 1,25 Litre 14,45 TL (4 adet fiyatı)
Organik Yumurta 6'lı 10,95 TL (2 adet fiyatı)
Torku Ruşeymli Meyveli Kurabiye 90 gr 4 TL (3 adet fiyatı)
Pakmaya Mayalı Kek Harcı Kakaolu 46 gr 7,45 TL (3 adet fiyatı)
Cafex Cappuccino 18 gr 9,95 TL (20 adedin fiyatı). Cafex Mocha 18 gr 8,95 TL (20 adet fiyatı)
Torku Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Dolgulu Kek 50 gr 3,50 TL (3 adet fiyatı)
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