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AB'den Rus ambargosuna karşı meyve desteklemesi

AB, Rusya'nın meyvelere uyguladığı ambargo nedeniyle bu sektörü korumak için 70 milyon avro destek verecek

AB'den Rus ambargosuna karşı meyve desteklemesi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı ambargo nedeniyle meyve sektörünü koruyucu 70 milyon avroluk destekleme sağlama kararı aldı.

AB Komisyonu, Rusya’nın Avrupa’dan meyve ithalatını yasaklaması nedeniyle bu sektörü koruyucu ilave tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, AB meyve üreticilerine 2018 Haziran ayına kadar 70 milyon avro destekleme sağlanacak. Bu desteklemeyle meyve sektöründeki ürün fazlasının okullara, hayır kurumlarına verilmesi veya hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılması sağlanacak.

Kaynak, Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, Avusturya, Polonya ve Portekiz gibi AB üyesi ülkelerdeki, elma, armut, erik, portakal ve şeftali gibi meyvelerin üreticilerine verilecek.

Moskova Yönetimi, 2014'te başlayan Ukrayna krizinde, Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarına cevap olarak AB, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç'ten meyve, sebze, et, balık, süt ve süt ürünleriyle yumurta ithalatını yasaklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #meyve #destekleme #avrupa #avro #ambargo #ab
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