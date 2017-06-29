Ülkede işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 2 bin kişi artarak 244 bine yükseldi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 244 binle beklentinin üstünde açıklandı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 24 Haziran ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 244 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 240 bin düzeyindeydi.



Bu arada, 17 Haziran’la biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları ise 241 binden 242 bine revize edildi.



Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta itibarıyla 2 bin 750 kişi azalarak 242 bin 250’ye gerilediği gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 bin kişi artarak 1 milyon 948 bine yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 935 bin seviyesindeydi.



Analistler, uzun süredir 230-250 bin bandında seyreden işsizlik maaşı başvurularının tam istihdama yaklaşan iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. ABD'de işsizlik oranı, mayısta yüzde 4,3'e gerileyerek son 16 yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.

