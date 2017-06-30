Emniyetten flaş açıklama
Emniyetten flaş açıklama
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon

ABD'de kişisel harcamalar mayısta hız kesti

Kişisel harcamalar mayısta beklenti paralelinde yüzde 0,1 yükseldi, kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artarak beklentiyi geride bıraktı

ABD'de kişisel harcamalar mayısta hız kesti

ABD'de kişisel harcamalar mayısta beklenti paralelinde yüzde 0,1 arttı, kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artarak beklentiyi aştı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayısta 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Nisanda yüzde 0,4 artarak yılın en güçlü performansını kaydeden harcamalara ilişkin mayıs beklentisi yüzde 0,1 artış yönündeydi.

Mayısta kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3 seviyesindeki artış beklentisinin üzerinde yükseldi. Nisan ayına ait kişisel gelirler verisindeki artış ise yüzde 0,4’den yüzde 0,3’e revize edildi.


 PCE fiyat endeksi 1,5 yılın en düşüğünde
Rapora göre, PCE fiyat endeksi mayısta beklendiği gibi aylık yüzde 0,1 azalarak üst üste üçüncü düşüşünü kaydetti. Yıllık PCE fiyat endeksi ise yüzde 1,7’den yüzde 1,4’e gerileyerek son 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Diğer taraftan, ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,1 arttı ancak yıllık bazda yüzde 1,4’e geriledi.

Analistler, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesinin Fed’in parasal normalleşme planlarını zorlaştırabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, bu yılki son faiz artışı için aralık ayına kadar bekleme imkanının, Fed yetkililerine enflasyondaki düşüşün geçici olup olmadığını anlamak için yeterli zaman vereceği belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #PCE fiyat endeksi #ABD kişisel gelir ve harcamalar
banner863
Önceki Haber
Galatasaray, Maicon'u renklerine bağladı
Sonraki Haber
Sulama kanalında yüzenlere broşürlü uyarı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.