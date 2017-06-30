Kişisel harcamalar mayısta beklenti paralelinde yüzde 0,1 yükseldi, kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artarak beklentiyi geride bıraktı

ABD'de kişisel harcamalar mayısta beklenti paralelinde yüzde 0,1 arttı, kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artarak beklentiyi aştı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayısta 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Nisanda yüzde 0,4 artarak yılın en güçlü performansını kaydeden harcamalara ilişkin mayıs beklentisi yüzde 0,1 artış yönündeydi.



Mayısta kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3 seviyesindeki artış beklentisinin üzerinde yükseldi. Nisan ayına ait kişisel gelirler verisindeki artış ise yüzde 0,4’den yüzde 0,3’e revize edildi.





PCE fiyat endeksi 1,5 yılın en düşüğünde

Rapora göre, PCE fiyat endeksi mayısta beklendiği gibi aylık yüzde 0,1 azalarak üst üste üçüncü düşüşünü kaydetti. Yıllık PCE fiyat endeksi ise yüzde 1,7’den yüzde 1,4’e gerileyerek son 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü.



Diğer taraftan, ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,1 arttı ancak yıllık bazda yüzde 1,4’e geriledi.



Analistler, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesinin Fed’in parasal normalleşme planlarını zorlaştırabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, bu yılki son faiz artışı için aralık ayına kadar bekleme imkanının, Fed yetkililerine enflasyondaki düşüşün geçici olup olmadığını anlamak için yeterli zaman vereceği belirtiliyor.