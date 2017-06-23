Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı, 23 hafta üst üste artış kaydetti, bu süreçteki artış oranı yüzde 45 oldu

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 19-23 Haziran tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla 758'e ulaştı.



Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 11 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 758'e yükseldi.



Baker Hughes verileri, ayrıca ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının 23 hafta üst üste artış kaydettiğini gösterdi. Böylece, ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi sayısı, son 23 haftada yüzde 45 arttı.



ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80'le tarihi düşüş kaydetmişti.



Petrol üretimi 18 haftanın 16'sında yükseldi

ABD'nin ham petrol üretimi de son 18 haftanın 16'sında artış gösterdi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 18 haftanın 16'sında yükselerek geçen hafta itibarıyla günlük ortalama 9,35 milyon varil oldu.



EIA'nın haziran ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması bekleniyor.



Brent petrol son 7 ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam etmesinin ardından çarşamba günü petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde düşüş görülmüştü.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 44,35 dolara inerek Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da aynı gün 42,05 dolara kadar düşerken, Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Uzmanlar, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı ve ham petrol üretimindeki artışın devam etmesi durumunda yakın zamanda petrol fiyatlarının 40 doların altına inebileceği uyarısında bulunuyor.