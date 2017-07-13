Katar Hava Yolları, American Airlines hisselerinin yüzde 10'unu satın almak için rekabet kuruluna yaptığı başvuruyu güncelledi. Amerikalılar ise satışa karşı çıkmakla kalmadı Katar firması ve Etihad ile olan ortak uçuş anlaşmasını da feshetti

American Airlines tarafından yapılan açıklamaya göre Katar Hava Yolları, ABD firmasının yüzde 10 hissesini satın almak için rekabet kuruluna yaptığı izin başvurusunu revize etti.



American Airlines ise hem Katar Hava Yolları hem de Abu Dhabi merkezi Etihad ile olan ortak uçuş anlaşmasını feshetti.



Amerikalılara göre Qatar, Etihad ve Emirates firmaları, uluslararası ve deniz aşırı uçuşlarda devlet sübvansiyonları sayesinde düşük fiyat ve daha fazla kolaylık sunabildiği için haksız rekabet ediyorlar.



ORTAK UÇUŞ ANLAŞMASI FESHEDİLDİ



Orta Doğu firmalarının ABD havalimanlarına erişiminin engellenmesini ya da sınırlandırılmasını isteyen Amerikalı havayolu şirketleri Beyaz Saray ile dirsek teması hâlinde ve yüzyüze görüşmelerde bulunuyor.



Qatar ve Etihad ile ortak uçuş anlaşmasının feshedilmesi American Airlines'a göre herhangi bir finansal gerileme getirmeyecek. Yapılan açıklamada Etihad ve Katar firması devletten yasa dışı teşvikler alıyor.



Habertürk'ün haberine göre, ABD'nin en büyük hava taşımacılığı şirketi olan American Airlines, yaptığı açıklamada geçen ay şirkete ait hisselerin yüzde 10'luk bölümüne sahip olmak isteyen Katarlıların Federal Ticaret Komisyonu'na önceki başvurusunu geri çekerek yenisini sunduğunu da belirtti.



YASALAR NE DİYOR?



Katarlı temsilciler gelişmeyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Katar Hava Yolları CEO'su Akbar al-Baker son açıklamasında Amerikalıların karşı çıkmsına rağmen serbest piyasadaki hisselerin satın alınmasında ısrarcı olacaklarını belirtmişti.



American Airlines şirket kanunlarına göre yüzde 4.75 hissenin üzerindeki satın alımlar için yönetim kurulu onayı şartı gerekiyor. Ayrıca, dış yatırımlar kanununa göre yabancı ortaklıkların şirketteki oy hakkı yüzde 24.9 oranını geçemiyor.



American Airlines'ın, havayolu şirketlerine birbirlerinin uçuşlarında yolcu rezervasyonu imkânı sağlayan ortak uçuş anlaşmasını bozması ABD'li taşımacılar ile Körfez rakipleri arasındaki sert ticari çekişmeyi daha da tırmandıracağa benziyor.



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