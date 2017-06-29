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ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü

Daha önce 1,2 olarak açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi yüzde 1,4'e revize edildi

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüyerek beklenenden iyi performans gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yüzde 1,4 arttı. Geçen ay yüzde 1,2’ye yükseltilen büyüme verisinin bu seviyede sabit bırakılması bekleniyordu. İlk çeyrek GSYH’sına ilişkin öncü tahminler ise yüzde 0,7 büyüme işaret etmişti.

Büyüme verisinde yapılan yukarı yönlü revizyonda kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve ihracatın önceki tahminlerin üzerinde artması etkili oldu.

Verilere göre, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan PCE’deki çeyreklik artış yüzde 0,6’dan 1,1’e revize edildi. Veriye ilişkin beklenti revize edilmeyerek yüzde 0,6’da sabit bırakılması yönündeydi. Ayrıca, ihracatın yılın üç ayında yüzde 5,8 yerine yüzde 7 arttığı bildirildi.

Öte yandan, ilk çeyreğe ilişkin GSYH fiyat endeksi yüzde 2,2’den yüzde 1,9’a çekilirken, PCE fiyat endeksinin yüzde 2,4’te sabit bırakıldı.

Ekonomistler, ilk çeyrek büyüme verilerini, ülke ekonomisinin yönetimdeki değişiklikle yükselen belirsizliğe rağmen direncini koruduğu şeklinde yorumladı.
Son 7 yıldır ilk çeyrekte ortalama yüzde 1 büyüyen Amerikan ekonomisinin yılın geri kalanında önceki birkaç senede olduğu gibi ivme kazanarak yüzde 2 civarında genişlemesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #GSYH #ABD büyüme verisi
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