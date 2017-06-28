Stoklar, geçen hafta 0,1 milyon varil artış kaydetti

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 0,1 milyon varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,1 milyon varil artışla 509,2 milyon varile yükseldiği açıklandı. Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 2,5 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 682,4 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu hafta 0,9 milyon varil (yüzde 0,4) azalarak 241 milyon varile düştü. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,6 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,6 milyon varil azalmıştı.



Ham petrol üretimi sert düştü

Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta bir öncekine kıyasla günlük ortalama 140 bin varil artışla 8,02 milyon varile, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 11 bin varil artışla 528 bin varile yükseldi.



Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 100 bin varillik sert düşüşle 9,25 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimindeki sert düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında artış görüldü.

EIA verilerinin açıklanmasıyla, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 44,78 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 47,52 dolara yükseldi.

Uzmanlar, geçen hafta Londra Brent türü petrolün fiyatının son 7 ayın en düşük seviyesine, Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatının da son 10 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, ABD'nin ham petrol üretiminin bundan olumsuz etkilendiğini vurguluyor.