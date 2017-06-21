Stoklar, geçen hafta 2,5 milyon varil azalırken, son 11 haftanın 9'unda geriledi

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,5 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 0,5) düşüşle 509,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,1 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 1,7 milyon varil düşüş kaydetmişti.



Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 11 haftanın 9'unda gerilemiş oldu.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 683,8 milyon varile geriledi.



ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 241,9 milyon varile düştü. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,4 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,1 milyon varil yükselmişti.



Ham petrol üretimi 18 haftanın 16'sında yükseldi



Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 20 bin varil artarak 9,35 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 18 haftanın 16'sında artış gösterdi.



Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta bir öncekine kıyasla günlük ortalama 149 bin varil azalışla 7,88 milyon varile, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 205 bin varil düşüşle 517 bin varile geriledi.



ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli artış görüldü.



EIA verilerinin açıklanmasıyla, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 44,02 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 46,41 dolara yükseldi.